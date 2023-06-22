Украина завоевала первую медаль на Европейских играх-2023

18:15 22 июня Киев, Украина

Украинские гребцы одержали победу в женских каноэ-двойках. Сборная Украины завоевала первую медаль Европейских игр-2023, продолжающихся в польском Кракове. Награду принесли каноистки Людмила Лузан и Валерия Терета, ставшие в пару только в этом сезоне.





В финале Лузан и Терета финишировали первыми, улучшив результат по сравнению с квалификацией – 1:58.233 минуты. На протяжении всего заезда украинки боролись за лидерство с дуэтом из Испании – действующими вице чемпионками Европы Антией Хакоме и Марией Корберой. Впрочем, в итоге Людмила и Валерия сумели вырвать "золото", обойдя оппонентов на менее 0.3 секунды. Тройку призер замкнула Венгрия.



Гребля на байдарках и каноэ. Каноэ-двойки (женщины), 500 м Спортсменки соревновались среди каноэ-двоек на дистанции 500 метров. Украинки отобрались в финал после квалификации, заняв второе место в своем заезде со временем 1:59.152 минуты.В финале Лузан и Терета финишировали первыми, улучшив результат по сравнению с квалификацией – 1:58.233 минуты. На протяжении всего заезда украинки боролись за лидерство с дуэтом из Испании – действующими вице чемпионками Европы Антией Хакоме и Марией Корберой. Впрочем, в итоге Людмила и Валерия сумели вырвать "золото", обойдя оппонентов на менее 0.3 секунды. Тройку призер замкнула Венгрия.Гребля на байдарках и каноэ. Каноэ-двойки (женщины), 500 м

Людмила Лузан / Валерия Терета (Украина) 1:58.233

1:58.233 Антия Хакоме / Мария Корбера (Испания) 1:58.506

Гьяда Брагато / Бьянка Надь (Венгрия) 1:59.163

Что значит результат Лузан и Тереты

Это первая медаль Украины среди всех видов спорта на Европейских играх-2023. Что для Лузан, которая является двукратным призером Олимпиады-2020, для Тереты это дебютная медаль на уровне Европейских игр. Это вторая общая награда Лузан и Тереты в таком составе: после "бронзы" на этапе Кубка мира-2023 в Познани. Ранее Людмила выступала в дуэте с Анастасией Рыбачок (Четвериковой), пропускающей этот сезон из-за рождения ребенка: вместе они становились вице чемпионками Олимпийских игр, а также чемпионками мира и Европы.