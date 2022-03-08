Украина заочно арестовала Газманова и объявила в международный розыск

Украинский суд принял решение заочно арестовать российского исполнителя Олега Газманова. Генпрокуратура начала процедуру объявления его в международный розыск.
Об этом сообщает генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова.
Газманова заочно арестовали из-за подозрений в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины в соответствии со статьей 110 Уголовного кодекса.
Статья предусматривает до пяти лет с конфискацией имущества или без.
В своем сообщении Венедиктова использовала слова из известной песни Газманова "Офицеры". Генпрокурор переделала ее на свой лад, оставив ключевое.
Газманова заочно арестовали из-за подозрений в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины в соответствии со статьей 110 Уголовного кодекса.
Статья предусматривает до пяти лет с конфискацией имущества или без.
В своем сообщении Венедиктова использовала слова из известной песни Газманова "Офицеры". Генпрокурор переделала ее на свой лад, оставив ключевое.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии