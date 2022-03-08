Украина заочно арестовала Газманова и объявила в международный розыск

12:48 06 Март Киев, Украина

Украинский суд принял решение заочно арестовать российского исполнителя Олега Газманова. Генпрокуратура начала процедуру объявления его в международный розыск.

Об этом сообщает генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова.

Газманова заочно арестовали из-за подозрений в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины в соответствии со статьей 110 Уголовного кодекса.

Статья предусматривает до пяти лет с конфискацией имущества или без.

В своем сообщении Венедиктова использовала слова из известной песни Газманова "Офицеры". Генпрокурор переделала ее на свой лад, оставив ключевое.
"Мы в Украине считаем, что офицеры (они же россияне) сегодня совершают преступления в Украине. И да, мы часто на суше, а они часто на море, и нам не встретиться никак — только в суде", - резюмировала Венедиктова.
 
 