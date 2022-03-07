Украина заняла 30-ое место по уровню развития почтовых услуг

По данным рейтинга Всемирного Почтового союза, Украина заняла 30-е место из 170, по уровню развития почтовых услуг.
Так, первое место по уровню развития почтовых услуг заняла Швейцария, второе - Австрия, третье - Германия, четвертое - Нидерланды, пятое - Япония.
Также в топ-30 вошли такие страны, как Франция, США, Великобритания, Канада, Сингапур, Италия, Бельгия, Польша, Новая Зеландия, Ирландия, Чехия, Австралия, Китай, Россия, Беларусь, Словакия, Португалия, Корея, Швеция, Эстония, Молдова, Таиланд, Финляндия, Сербия.
Всего в рейтинге 170 стран. Он формировался, основываясь на критериях оценки надежности, доступности и релевантности. Также учитывали сопротивляемость к внешним и внутренним шокам почтовых компаний.
Ранее в Министерстве инфраструктуры сообщали, что "Укрпочта" в 2020 году создала более 3000 рабочих мест во время карантина, выплатила рекордную сумму дивидендов, а также запустила 500 передвижных отделений в 6 регионах.
На прошлой неделе министр инфраструктуры Владислав Криклий сообщил, что в Брюсселе подписано соглашение с ЕИБ по модернизации логистической сети "Укрпочты" на 30 млн евро.
Также в топ-30 вошли такие страны, как Франция, США, Великобритания, Канада, Сингапур, Италия, Бельгия, Польша, Новая Зеландия, Ирландия, Чехия, Австралия, Китай, Россия, Беларусь, Словакия, Португалия, Корея, Швеция, Эстония, Молдова, Таиланд, Финляндия, Сербия.
Всего в рейтинге 170 стран. Он формировался, основываясь на критериях оценки надежности, доступности и релевантности. Также учитывали сопротивляемость к внешним и внутренним шокам почтовых компаний.
Ранее в Министерстве инфраструктуры сообщали, что "Укрпочта" в 2020 году создала более 3000 рабочих мест во время карантина, выплатила рекордную сумму дивидендов, а также запустила 500 передвижных отделений в 6 регионах.
На прошлой неделе министр инфраструктуры Владислав Криклий сообщил, что в Брюсселе подписано соглашение с ЕИБ по модернизации логистической сети "Укрпочты" на 30 млн евро.
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