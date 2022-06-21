Украина заняла 35-е место в рейтинге паспортов мира Henley & Partners, который определяет направления, куда можно путешествовать без визы. Если сравнить с 2021 годом, Украина поднялась на одну строчку.
Для украинцев в этом списке открыто 143 страны мира (в 2021 году было 136).
Лидеры рейтинга почти не изменились, если сравнить с предыдущим рейтингом. Ими стали Япония, Сингапур, Германия, Южная Корея, Финляндия, Испания, Люксембург и Италия (разделили первое, второе и третье места).
Перед Украиной в рейтинге Henley& Partners оказался Макао (особый административный район КНР), а после нее – Панама.
Индекс паспортов Henley & Partners, ранее известный как Индекс визовых ограничений (переименованный в 2018 году), анализирует визовые правила 227 стран и территорий мира и распределяет их по количеству стран безвизового въезда. Позиция страны в рейтинге определяется количеством стран, в которые граждане могут въезжать без визы. В 2019 и 2020 годах Украина была на 41-м месте этого рейтинга.
Для украинцев в этом списке открыто 143 страны мира (в 2021 году было 136).
Лидеры рейтинга почти не изменились, если сравнить с предыдущим рейтингом. Ими стали Япония, Сингапур, Германия, Южная Корея, Финляндия, Испания, Люксембург и Италия (разделили первое, второе и третье места).
Перед Украиной в рейтинге Henley& Partners оказался Макао (особый административный район КНР), а после нее – Панама.
Индекс паспортов Henley & Partners, ранее известный как Индекс визовых ограничений (переименованный в 2018 году), анализирует визовые правила 227 стран и территорий мира и распределяет их по количеству стран безвизового въезда. Позиция страны в рейтинге определяется количеством стран, в которые граждане могут въезжать без визы. В 2019 и 2020 годах Украина была на 41-м месте этого рейтинга.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии