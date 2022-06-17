Украина заняла 24 место в рейтинге кибербезопасности – NCSI

Украина заняла 24-е место в рейтинге Государственного индекса кибербезопасности (NCSI), который ежегодно составляет Фонд электронного управления Эстонии.
Среди критериев, влияющих на оценку – способность государства определять киберугрозы, создавать системы защиты от них и развивать в
Среди критериев, влияющих на оценку – способность государства определять киберугрозы, создавать системы защиты от них и развивать в
государстве соответствующее образовательное направление.
Индекс Украины в рейтинге составляет 75,32 из 100 возможных баллов. В списке Украина опередила Австрию, Ирландию и Норвегию. Всего в рейтинге 160 стран.
Самые высокие оценки в рейтинге получили Греция (96), Бельгия (93), Литва (93), Эстония (90), Чехия (92), Германия (90).
Кроме государственной кибербезопасности, были подготовлены глобальный индекс кибербезопасности, где Украина занимает 78-е место, индекс развития информационно-коммуникационных технологий - Украина на 79-м месте, а также индекс сетевой готовности - Украина на 53-м месте.
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