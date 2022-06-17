Украина заняла 24 место в рейтинге кибербезопасности – NCSI

09:45 17 июня Киев, Украина





Среди критериев, влияющих на оценку – способность государства определять киберугрозы, создавать системы защиты от них и развивать в Украина заняла 24-е место в рейтинге Государственного индекса кибербезопасности (NCSI), который ежегодно составляет Фонд электронного управления Эстонии.Среди критериев, влияющих на оценку – способность государства определять киберугрозы, создавать системы защиты от них и развивать в

государстве соответствующее образовательное направление.

Индекс Украины в рейтинге составляет 75,32 из 100 возможных баллов. В списке Украина опередила Австрию, Ирландию и Норвегию. Всего в рейтинге 160 стран.



Самые высокие оценки в рейтинге получили Греция (96), Бельгия (93), Литва (93), Эстония (90), Чехия (92), Германия (90).

Кроме государственной кибербезопасности, были подготовлены глобальный индекс кибербезопасности, где Украина занимает 78-е место, индекс развития информационно-коммуникационных технологий - Украина на 79-м месте, а также индекс сетевой готовности - Украина на 53-м месте.



