Украина выиграла сразу девять медалей за четвертый день Паралимпиады-2022

15:56 08 Март Киев, Украина

Украинцы получили два "золота", четыре "серебра" и три "бронзы"! Всего у Украины 17 медалей по итогам четырех дней Паралимпиады - 6 золотых, 7 серебрянных 4 бронзовых. Это позволяет Украине оставаться на втором месте в медальном зачете.