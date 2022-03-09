Украина выиграла сразу девять медалей за четвертый день Паралимпиады-2022

Украинцы получили два "золота", четыре "серебра" и три "бронзы"! Всего у Украины 17 медалей по итогам четырех дней Паралимпиады - 6 золотых, 7 серебрянных 4 бронзовых. Это позволяет Украине оставаться на втором месте в медальном зачете.
В четвертый соревновательный день спортсмены по парабиатлону соревновались на средней дистанции, а всего было разыграно шесть комплектов медалей – у спортсменов с нарушением зрения и спортсменов с поражениями опорно-двигательного аппарата (сидя или стоя).
И в целом на средней дистанции в парабиатлоне Украина получила девять (!) медалей, то есть ровно половину из всех разыгрывавшихся. Причем украинцы выиграли награды в пяти из шести дисциплин, а в двух – собрали полный подиум.
Наибольшего успеха Украина добилась в мужских соревнованиях атлетов с нарушениями зрения: украинцы заняли места с первого по пятое! Паралимпийским чемпионом стал Виталий Лукьяненко, опытнейший параатлет сборной Украины. Он на 45 секунд опередил финишировавшего вторым Анатолия Ковалевского, а "бронза" досталась Дмитрию Суярко. Четвертое и пятое место тоже за украинцами – Ярослав Решетинский и Александр Казик.
Полный комплект медалей Украина завоевала в женских соревнованиях параатлеток с поражениями опорно-двигательного аппарата (класс стоя). Ирина Буй стала чемпионкой, Александра Кононова выиграла серебро, а бронзу добыла в борьбе Людмила Ляшенко. Пятой финишировала Юлия Батенкова-Бауман.
Еще три награды украинцы завоевали в разных классах: Оксана Шишкова стала вицечемпионкой на средней дистанции, проиграв менее 4 секунд на первом месте (два промаха решили результат), с серебром также Григорий Вовчинский. А "бронза" в классе сидя досталась Тарасу Раде.
И в целом на средней дистанции в парабиатлоне Украина получила девять (!) медалей, то есть ровно половину из всех разыгрывавшихся. Причем украинцы выиграли награды в пяти из шести дисциплин, а в двух – собрали полный подиум.
Наибольшего успеха Украина добилась в мужских соревнованиях атлетов с нарушениями зрения: украинцы заняли места с первого по пятое! Паралимпийским чемпионом стал Виталий Лукьяненко, опытнейший параатлет сборной Украины. Он на 45 секунд опередил финишировавшего вторым Анатолия Ковалевского, а "бронза" досталась Дмитрию Суярко. Четвертое и пятое место тоже за украинцами – Ярослав Решетинский и Александр Казик.
Полный комплект медалей Украина завоевала в женских соревнованиях параатлеток с поражениями опорно-двигательного аппарата (класс стоя). Ирина Буй стала чемпионкой, Александра Кононова выиграла серебро, а бронзу добыла в борьбе Людмила Ляшенко. Пятой финишировала Юлия Батенкова-Бауман.
Еще три награды украинцы завоевали в разных классах: Оксана Шишкова стала вицечемпионкой на средней дистанции, проиграв менее 4 секунд на первом месте (два промаха решили результат), с серебром также Григорий Вовчинский. А "бронза" в классе сидя досталась Тарасу Раде.
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