Украина выдаст каждому по 1 млн долларов за угнанный самолет ВВС России. А россиянам даже гражданство

21:01 10 Март Киев, Украина

Украина выдаст каждому по 1 млн долларов за угнанный самолет Военно-воздушных сил России. А россиянам даже гражданство

Государственный концерн "Укроборонпром" объявил премию в 1 000 000 млн долларов США за угнанный или трофейный самолет Военно-воздушных сил России.

Об этом на своей фейсбук-странице написал глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия. В этой акции могут участвовать и сами пилоты российской авиации.

Если российский солдат добровольно сдаст воздушную технику Вооруженным силам Украины, то кроме денежного вознаграждения он получит и гражданство Украины. Это оградит его от преследования со стороны России.
"Пилотам РФ, которые готовы участвовать в программе, гарантируем выдачу гражданства свободной страны", - подчеркнул Арахамия.
Также в Украине продолжает действовать программа 500 000 долларов США за захваченный вертолет в рабочем состоянии.