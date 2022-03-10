Украина выдаст каждому по 1 млн долларов за угнанный самолет ВВС России. А россиянам даже гражданство

21:01 10 Март Киев, Украина





Государственный концерн



Об этом на своей фейсбук-странице написал глава фракции "Слуга народа"



Если российский солдат добровольно сдаст воздушную технику Вооруженным силам Украины, то кроме денежного вознаграждения он получит и гражданство Украины. Это оградит его от преследования со стороны России. Украина выдаст каждому по 1 млн долларов за угнанный самолет Военно-воздушных сил России. А россиянам даже гражданствоГосударственный концерн "Укроборонпром" объявил премию в 1 000 000 млн долларов США за угнанный или трофейный самолет Военно-воздушных сил России.Об этом на своей фейсбук-странице написал глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия . В этой акции могут участвовать и сами пилоты российской авиации.Если российский солдат добровольно сдаст воздушную технику Вооруженным силам Украины, то кроме денежного вознаграждения он получит и гражданство Украины. Это оградит его от преследования со стороны России.

"Пилотам РФ, которые готовы участвовать в программе, гарантируем выдачу гражданства свободной страны", - подчеркнул Арахамия.

Также в Украине продолжает действовать программа 500 000 долларов США за захваченный вертолет в рабочем состоянии.