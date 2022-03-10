Украина выдаст каждому по 1 млн долларов за угнанный самолет ВВС России. А россиянам даже гражданство

Украина выдаст каждому по 1 млн долларов за угнанный самолет Военно-воздушных сил России. А россиянам даже гражданство
Государственный концерн "Укроборонпром" объявил премию в 1 000 000 млн долларов США за угнанный или трофейный самолет Военно-воздушных сил России.
Об этом на своей фейсбук-странице написал глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия. В этой акции могут участвовать и сами пилоты российской авиации.
Если российский солдат добровольно сдаст воздушную технику Вооруженным силам Украины, то кроме денежного вознаграждения он получит и гражданство Украины. Это оградит его от преследования со стороны России.
Государственный концерн "Укроборонпром" объявил премию в 1 000 000 млн долларов США за угнанный или трофейный самолет Военно-воздушных сил России.
Об этом на своей фейсбук-странице написал глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия. В этой акции могут участвовать и сами пилоты российской авиации.
Если российский солдат добровольно сдаст воздушную технику Вооруженным силам Украины, то кроме денежного вознаграждения он получит и гражданство Украины. Это оградит его от преследования со стороны России.
Также в Украине продолжает действовать программа 500 000 долларов США за захваченный вертолет в рабочем состоянии.
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