Украина ввела полный запрет на рекламу азартных игр

17:02 02 октября Киев, Украина





Согласно новым правилам, абсолютно вся пропаганда рекламных игр теперь подлежит строгому запрету в следующих средствах массовой информации: в прессе, на рекламных щитах и баннерах, а также в видеороликах.



Однако существует несколько исключений, при которых реклама азартных игр может быть допущена: В Украине внесли изменения в требования по размещению рекламы, введя полный запрет на рекламу азартных игр с 2 октября. Это решение было закреплено на законодательном уровне и объявлено Комиссией по регулированию азартных игр и лотерей.Согласно новым правилам, абсолютно вся пропаганда рекламных игр теперь подлежит строгому запрету в следующих средствах массовой информации: в прессе, на рекламных щитах и баннерах, а также в видеороликах.Однако существует несколько исключений, при которых реклама азартных игр может быть допущена:

Если в рекламе азартных игр присутствуют лица, не достигшие 21-летнего возраста, включая фотомоделей.

Если реклама азартных игр создает иллюзию, что выиграть в азартную игру легко, и что участие в ней может стать источником дохода или альтернативой работе.

Если в рекламе азартных игр имеется продукт-плейсмент.

Если в рекламе рассматриваются организаторы азартных игр, торговые марки и другие объекты интеллектуальной собственности без наличия лицензии на соответствующий вид деятельности в сфере организации и проведения азартных игр.

За нарушение этих правил предусмотрены серьезные штрафы, начиная с минимальной суммы в размере 2 010 000 гривен.



Эксперт по блогингу и продажам через Instagram, маркетолог и продюсер Виктория Мостовая отметила, что в последнее время требования общества к рекламе изменились, и видеоконтент с динамичными действиями стал более привлекательным для аудитории, вместо статичных изображений и большого количества слов.