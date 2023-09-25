Украина впервые планирует пройти зиму только с газом собственной добычи
18:25 25 сентября Киев, Украина
Украина впервые планирует пройти предстоящий отопительный сезон, только пользуясь газом собственной добычи, ведь расчеты подтверждают такую возможность.
Об этом в эфире телемарафона сказал глава Нафтогаза
Алексей Чернышев.
"Мы увеличиваем газ собственной добычи, эти показатели растут. В 2023 году Нафтогаз сделал рекордное количество новых скважин, и мы продолжим этот тренд в следующем году. Эту зиму мы планируем пройти за счет газа украинской добычи, и наши расчеты подтверждают такую возможность", - сказал он.
Чернышев отметил, что на этот предстоящий зимний период газа в хранилища закачано достаточно.
"Наши объемы достигают 15 млрд куб. м. газа. Это превышает наши планы по началу отопительного сезона. Очевидно, что мы будем входить в зиму с большим объемом, чем мы планировали", — добавил глава Нафтогаза.
Чернышев также отметил, что на зиму 2023-2024 годов цены на газ
будут стабильными.
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