Украина впервые планирует пройти зиму только с газом собственной добычи

18:25 25 сентября Киев, Украина





Об этом в эфире телемарафона сказал глава Украина впервые планирует пройти предстоящий отопительный сезон, только пользуясь газом собственной добычи, ведь расчеты подтверждают такую возможность.Об этом в эфире телемарафона сказал глава Нафтогаза Алексей Чернышев.

"Мы увеличиваем газ собственной добычи, эти показатели растут. В 2023 году Нафтогаз сделал рекордное количество новых скважин, и мы продолжим этот тренд в следующем году. Эту зиму мы планируем пройти за счет газа украинской добычи, и наши расчеты подтверждают такую возможность", - сказал он.

Чернышев отметил, что на этот предстоящий зимний период газа в хранилища закачано достаточно.

"Наши объемы достигают 15 млрд куб. м. газа. Это превышает наши планы по началу отопительного сезона. Очевидно, что мы будем входить в зиму с большим объемом, чем мы планировали", — добавил глава Нафтогаза.