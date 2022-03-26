Украина, вперед: Зеленский запустил флешмоб в поддержку сборной по футболу
19:41 28 июня Киев, Украина
Глава Украины Владимир Зеленский
, в преддверии футбольного матча Украина-Швеция, записал видеообращение в поддержку сборной Украины, призвав присоединиться к флешмобу всех желающих.
«Присоединяйся к флешмобу!
Запиши видео в поддержку сборной Украины по футболу, чтобы наши ребята знали – завтра на поле их будет не 11, завтра нас будет 40 миллионов», – написал Зеленский.
Матч Украина – Швеция пройдет в Глазго 29 июня. Встреча начнется в 22.00.
К флешмобу президента уже присоединился премьер-министр Украины Денис Шмыгаль
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