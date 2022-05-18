Украина возобновила программу аренды госимущества

"До конца года полностью освобождены от арендной платы арендаторов в местах, где ведутся боевые действия, а до 30 сентября в тех областях, которые пострадали от войны. До 30 мая за аренду госимущества не будут платить в областях с угрозой боевых действий. Во всех других регионах арендаторы объектов госимущества получают скидку 50%, а арендаторы единых имущественных комплексов будут платить на 25% меньше", – заявила Батова.