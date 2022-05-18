Украина возобновила программу аренды госимущества

13:07 18 мая Киев, Украина

В Украине снова работает пограмма аренды государственного имущества с нововведениями в ввиде льгот и скидок на время войны.

 
Об этом сообщает Фонд госимущества.

Соответствующее решение Кабмин принял 17 мая.

Принятый порядок предоставляет арендаторам скидки до 100% и льготные условия.

По словам главы Фонда госимущества Ольги Батовой, скидки получат арендаторы на всей территории Украины, а действие постановления охватывает весь период с начала введения военного положения.
 
"До конца года полностью освобождены от арендной платы арендаторов в местах, где ведутся боевые действия, а до 30 сентября в тех областях, которые пострадали от войны. До 30 мая за аренду госимущества не будут платить в областях с угрозой боевых действий. Во всех других регионах арендаторы объектов госимущества получают скидку 50%, а арендаторы единых имущественных комплексов будут платить на 25% меньше", – заявила Батова.
 
В случае произведенных оплат аренды с начала действия военного положения, уплаченные средства будут зачислены арендаторам в будущие периоды после завершения действия скидок.

Кроме того, вводятся льготы для релоцированных предприятий. В частности, бизнес, арендующий имущество для релокации, будет платить льготную арендную ставку (1 грн за 1 кв.м) в течение первых шести месяцев аренды.