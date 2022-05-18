Украина возобновила программу аренды госимущества

В Украине снова работает пограмма аренды государственного имущества с нововведениями в ввиде льгот и скидок на время войны.
Об этом сообщает Фонд госимущества.
Соответствующее решение Кабмин принял 17 мая.
Принятый порядок предоставляет арендаторам скидки до 100% и льготные условия.
По словам главы Фонда госимущества Ольги Батовой, скидки получат арендаторы на всей территории Украины, а действие постановления охватывает весь период с начала введения военного положения.
Соответствующее решение Кабмин принял 17 мая.
Принятый порядок предоставляет арендаторам скидки до 100% и льготные условия.
По словам главы Фонда госимущества Ольги Батовой, скидки получат арендаторы на всей территории Украины, а действие постановления охватывает весь период с начала введения военного положения.
В случае произведенных оплат аренды с начала действия военного положения, уплаченные средства будут зачислены арендаторам в будущие периоды после завершения действия скидок.
Кроме того, вводятся льготы для релоцированных предприятий. В частности, бизнес, арендующий имущество для релокации, будет платить льготную арендную ставку (1 грн за 1 кв.м) в течение первых шести месяцев аренды.
Кроме того, вводятся льготы для релоцированных предприятий. В частности, бизнес, арендующий имущество для релокации, будет платить льготную арендную ставку (1 грн за 1 кв.м) в течение первых шести месяцев аренды.
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