Украина восстанавливает медицинские учреждения после российских атак: последние данные

17:45 07 ноября Киев, Украина

По состоянию на начало ноября 2023 Украина полностью восстановила 421 объект медучреждений, которые были повреждены или разрушены в результате российских ударов. Еще 413 объектов восстановлены частично.

Об этом идет речь на сайте правительства.



Министерство здравоохранения заявляет, что за 20 месяцев полномасштабной войны россия повредила 1468 объектов медицинских учреждений, еще 193 были полностью разрушены. Это больницы, амбулатории, поликлиники, роддома и другие медучреждения. Таким образом, российская армия препятствует медикам работать и создает дополнительную нагрузку на украинскую медицинскую систему.



Наибольшие потери на протяжении полномасштабной войны понесли медучреждения Харьковщины, Донетчины, Николаевщины, Киевщины, Черниговщины и Херсонщины.

С начала войны рф своими обстрелами 103 автомобиля экстренной медицинской помощи, уничтожила - 253 и захватила - 125.