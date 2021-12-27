Украина вошла в сотню в мировом рейтинге "Индекса свободы прессы"

11:43 20 Апрель Киев, Украина

В рейтинге за прошлый 2019 год Украина занимала более высокую позицию - 96, однако общие показатели "свободы слова" в стране увеличились с 32,52 баллов до 32,97.

Об этом пишет Радио Свобода.



В отчете "Репортеров без границ" отмечается, что медиаландшафт в Украине очень разнообразен, и власти приняли ряд долгожданных реформ, начиная с 2014 года. В частности, закон об открытии владельцев СМИ. Впрочем, эти положительные сдвиги хрупкие.



"Следует больше сделать для ослабления мощного влияния олигархов на медиа, поощрять редакционную независимость и бороться с безнаказанностью за преступления, совершенные против журналистов", - заявили в "Репортерах без границ".

"Беспокойство до сих пор вызывают манипуляции новостями, нарушение конфиденциальности источников, кибератаки и фейковые новости. Подконтрольный сепаратистам (речь идет о поддерживаемых Россией террористах - ред.) восток страны все еще остается зоной без критических журналистов и иностранных наблюдателей, куда нет доступа", - добавляют исследователи.