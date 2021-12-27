Украина вошла в сотню в мировом рейтинге "Индекса свободы прессы"

В рейтинге за прошлый 2019 год Украина занимала более высокую позицию - 96, однако общие показатели "свободы слова" в стране увеличились с 32,52 баллов до 32,97.
Об этом пишет Радио Свобода.
В отчете "Репортеров без границ" отмечается, что медиаландшафт в Украине очень разнообразен, и власти приняли ряд долгожданных реформ, начиная с 2014 года. В частности, закон об открытии владельцев СМИ. Впрочем, эти положительные сдвиги хрупкие.
"Следует больше сделать для ослабления мощного влияния олигархов на медиа, поощрять редакционную независимость и бороться с безнаказанностью за преступления, совершенные против журналистов", - заявили в "Репортерах без границ".
В отчете "Репортеров без границ" отмечается, что медиаландшафт в Украине очень разнообразен, и власти приняли ряд долгожданных реформ, начиная с 2014 года. В частности, закон об открытии владельцев СМИ. Впрочем, эти положительные сдвиги хрупкие.
"Следует больше сделать для ослабления мощного влияния олигархов на медиа, поощрять редакционную независимость и бороться с безнаказанностью за преступления, совершенные против журналистов", - заявили в "Репортерах без границ".
"Репортеры без границ" выражают беспокойство, что убийства журналистов Павла Шеремета, Георгия Гонгадзе и Вадима Комарова до сих пор не раскрыты, а это поощряет безнаказанность.
В этом году "Индекс свободы прессы" возглавляют Норвегия, Финляндия, Швеция, Дания, Коста-Рика.
В рейтинге по 2019, опубликованном в апреле 2020, Украина была девяносто шестой в рейтинге. Это был первый раз, начиная с 2009 года, когда страна попала в сотню.
В этом году "Индекс свободы прессы" возглавляют Норвегия, Финляндия, Швеция, Дания, Коста-Рика.
В рейтинге по 2019, опубликованном в апреле 2020, Украина была девяносто шестой в рейтинге. Это был первый раз, начиная с 2009 года, когда страна попала в сотню.
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