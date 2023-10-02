Украина внесла изменения в производство хмеля в соответствии со стандартами ЕС

В Украине планируется внести изменения в производство хмеля в соответствии с требованиями Европейского союза.
Это заявление сделал первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины, Тарас Высоцкий, в ходе комитетских слушаний под названием "Состояние и перспективы развития отечественной отрасли хмелеводства", прошедших в городе Житомире.
По информации пресс-службы министерства, Украинская отрасль хмелеводства будет выровнена с европейским законодательством, а производство качественной хмелепродукции будет соответствовать стандартам ЕС.
Это заявление сделал первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины, Тарас Высоцкий, в ходе комитетских слушаний под названием "Состояние и перспективы развития отечественной отрасли хмелеводства", прошедших в городе Житомире.
По информации пресс-службы министерства, Украинская отрасль хмелеводства будет выровнена с европейским законодательством, а производство качественной хмелепродукции будет соответствовать стандартам ЕС.
Отмечается, что участники комитетских слушаний посетили предприятия на Житомирщине, специализирующиеся на выращивании, сборе, сушке и хранении хмеля. Традиционно Житомирщина остается ведущим регионом по производству хмеля в Украине, и большая часть хмеленасаждений располагается именно здесь.
Аграрии Житомирщины и ученые, работающие в этой сфере, выразили готовность увеличивать объемы выращивания хмеля, обеспечивать перерабатывающие предприятия отечественным сырьем и увеличивать экспорт хмелепродукции. Украинские достижения в области селекции хмеля востребованы как на внутреннем, так и на международном рынке.
По итогам комитетских слушаний принято решение учесть предложения представителей отрасли и научных кругов при разработке соответствующего законодательного акта.
Аграрии Житомирщины и ученые, работающие в этой сфере, выразили готовность увеличивать объемы выращивания хмеля, обеспечивать перерабатывающие предприятия отечественным сырьем и увеличивать экспорт хмелепродукции. Украинские достижения в области селекции хмеля востребованы как на внутреннем, так и на международном рынке.
По итогам комитетских слушаний принято решение учесть предложения представителей отрасли и научных кругов при разработке соответствующего законодательного акта.
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