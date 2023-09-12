Украина внедряет ИИ в медицинскую диагностику

12:40 12 сентября Киев, Украина

В Украине начали активно использовать искусственный интеллект (ИИ) в медицинских диагностических процедурах, включая компьютерную томографию (КТ). Министерство здравоохранения Украины объявило о внедрении этой технологии в медицинскую практику в городах Одесса и Краматорск в Донецкой области.



Об этом говорится в сообщении Минздрава, опубликованном на Facebook-странице 12 сентября.



Одесса стала первым городом в Украине, где внедрен пилотный проект по телемедицине BrainScan. Эта система основана на искусственном интеллекте и значительно ускоряет процесс диагностики заболеваний и повреждений головного мозга, особенно в случаях, когда каждая минута имеет значение.



Система использует нейросеть для автоматического анализа изображений компьютерной томографии (КТ) и выявления патологических изменений. Этот метод позволяет врачам принимать решения о дальнейшем лечении всего через 5 минут после обработки снимка программой, что ускоряет процесс диагностики в несколько раз.