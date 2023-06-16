Украина вернула тела еще 79 павших защитников

12:03 30 мая Киев, Украина

Украине удалось вернуть тела еще 79 погибших украинских защитников. Тела будут переданы их семьям для достойного захоронения, сообщили в Минреинтеграции.

"Передача тел с временно оккупированных территорий Украины состоялась при содействии Офиса Уполномоченного по пропавшим без вести при Минреинтеграции в сотрудничестве с силовыми структурами", - говорится в сообщении.

Передача тел погибших военных осуществляется в соответствии с нормами Женевских конвенций.

В Минреинтеграции напомнили, что работает горячая линия Уполномоченного по пропавшим без вести: 0 800 339 247. Сообщить о пропавших можно также лично Уполномоченному по телефону: (099) 792-01-26. В выходные можно отправлять сообщения в Viber и Telegram на номер: (095) 896-04-21.