Украина вернула тела еще 51 павшего защитника

16:15 15 сентября Киев, Украина

Украине удалось вернуть тела еще 51 погибшего защитника, сообщили в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными.

"Украинской стороной предпринят ряд мер, по результатам которых на подконтрольную украинскому правительству территорию удалось репатриировать тела 51 погибшего защитника", — говорится в сообщении.

Всего за два года удалось репатриировать тела 1832 украинских воинов.