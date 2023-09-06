Украина вернула тела 84 павших воинов, сражавшихся за независимость

13:02 29 августа Киев, Украина

Украина вернула тела 84 военнослужащих, погибших в боях за независимость нашего государства. Об этом сообщило Министерство реинтеграции временно оккупированных территорий во вторник, 29 августа.



Репатриация тел состоялась при содействии Минреинтеграции, уполномоченного по пропавшим без вести, Объединенного центра при СБУ, Гражданско-военного сотрудничества ВСУ, других силовых структур, ведомств и международных организаций.



Передача тел погибших защитников осуществлялась в соответствии с нормами Женевских конвенций.



Тела 84 героев будут переданы их родным для достойного захоронения.