Украина вернула еще одного ребенка из рф

10:18 19 мая Киев, Украина

При содействии Офиса уполномоченного по правам человека из страны-агрессора россии в Украину удалось вернуть еще одного ребенка.
 
Об этом в Telegram сообщил уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец.
"14-летняя Вероника, оказавшаяся в рф после того, как в Украину ворвалась страна-террорист, сейчас уже находится дома. Ее бабушка с ужасом и слезами на глазах вспоминает, что пришлось пройти, чтобы вернуть внучку на родную землю", — говорится в сообщении Дмитрия Лубинца.
По словам Лубинца, он и представитель прав человека в системе органов сектора безопасности и обороны Александр Кононенко пообщались возвращенной украинкой и ее бабушкой.
"Мы знаем, какой нелегкий путь проделала женщина, чтобы перевезти внучку на территорию Украины. К счастью, на этот раз все удалось", — сказал Лубинец.
Омбудсмен отметил, что возвращенный ребенок пройдет реабилитацию и получит необходимую помощь как медицинскую, так и гуманитарную. И добавил, что Вероника получила от Офиса уполномоченного полезный подарок для облегчения получения образования на родном языке.