Украина вернула еще одного ребенка из рф

10:18 19 мая Киев, Украина

При содействии Офиса уполномоченного по правам человека из страны-агрессора россии в Украину удалось вернуть еще одного ребенка.

Об этом в Telegram сообщил уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец.

"14-летняя Вероника, оказавшаяся в рф после того, как в Украину ворвалась страна-террорист, сейчас уже находится дома. Ее бабушка с ужасом и слезами на глазах вспоминает, что пришлось пройти, чтобы вернуть внучку на родную землю", — говорится в сообщении Дмитрия Лубинца.

По словам Лубинца, он и представитель прав человека в системе органов сектора безопасности и обороны Александр Кононенко пообщались возвращенной украинкой и ее бабушкой.

"Мы знаем, какой нелегкий путь проделала женщина, чтобы перевезти внучку на территорию Украины. К счастью, на этот раз все удалось", — сказал Лубинец.