Украина вернула еще одного ребенка из рф

При содействии Офиса уполномоченного по правам человека из страны-агрессора россии в Украину удалось вернуть еще одного ребенка.
Об этом в Telegram сообщил уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец.
По словам Лубинца, он и представитель прав человека в системе органов сектора безопасности и обороны Александр Кононенко пообщались возвращенной украинкой и ее бабушкой.
Омбудсмен отметил, что возвращенный ребенок пройдет реабилитацию и получит необходимую помощь как медицинскую, так и гуманитарную. И добавил, что Вероника получила от Офиса уполномоченного полезный подарок для облегчения получения образования на родном языке.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии