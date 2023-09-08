Украина вернула домой еще 9 детей

Украине 8 сентября удалось вернуть домой 9 украинских детей, сообщил Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец.
Омбудсмен отметил, что в Украину в частности вернулись двое детей, долгое время находившиеся на временно оккупированных территориях.
Кроме того, удалось вернуть молодого человека, которого россияне обвинили в подрыве моста, месяц держали в тюрьме и допрашивали, а затем заставили пройти процедуру фильтрации.
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