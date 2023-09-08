Украина вернула домой еще 9 детей

12:05 08 сентября Киев, Украина

Украине 8 сентября удалось вернуть домой 9 украинских детей, сообщил Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец

"Истории этих детей — впечатляют. Я неоднократно отмечал, что каждый возврат, как спецоперация. Ведь судьбы детей разные, но каждому из них пришлось пройти через испытания", — написал Лубинец в Facebook.

Омбудсмен отметил, что в Украину в частности вернулись двое детей, долгое время находившиеся на временно оккупированных территориях.



Кроме того, удалось вернуть молодого человека, которого россияне обвинили в подрыве моста, месяц держали в тюрьме и допрашивали, а затем заставили пройти процедуру фильтрации.