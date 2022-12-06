Украина в скором времени получит энергетическое оборудование от фонда Баффета

17:01 06 декабря Киев, Украина

Фонд американского бизнесмена Говарда Баффета предоставит Украине энергетическое оборудование, в частности, генераторы большой мощности на 30 млн долларов.



Об этом сказал глава МИД Дмитрий Кулеба во время брифинга во вторник, 6 декабря.



В частности, он выразил благодарность фонду Говарда Баффета – сына Уоррена Баффета, – который предоставит Украине энергетическое оборудование, генераторы большой мощности на 30 млн долларов.

"Первая партия из восьми генераторов прибудет в Украину уже на следующей неделе. Это результат встречи и договоренности между президентом Владимиром Зеленским и господином Баффетом", – сказал Кулеба.

Кроме того, Нидерланды выделили 26 сверхмощных трансформаторов, запчасти и оборудование.

"Министерство климата и окружающей среды Польши передало 42 километра кабеля, 259 трансформаторов, ограничители потока, разъединители. Это оборудование ждет технической оценки и готовится к отправке в Украину", - продолжил министр.

Среди прочего планируется отправить в Украину ряд мощных трансформаторов от чешских партнеров.



По словам Кулебы, темпы и объемы помощи энергосистеме растут.