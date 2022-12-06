Украина в скором времени получит энергетическое оборудование от фонда Баффета

Фонд американского бизнесмена Говарда Баффета предоставит Украине энергетическое оборудование, в частности, генераторы большой мощности на 30 млн долларов.
Об этом сказал глава МИД Дмитрий Кулеба во время брифинга во вторник, 6 декабря.
В частности, он выразил благодарность фонду Говарда Баффета – сына Уоррена Баффета, – который предоставит Украине энергетическое оборудование, генераторы большой мощности на 30 млн долларов.
Об этом сказал глава МИД Дмитрий Кулеба во время брифинга во вторник, 6 декабря.
В частности, он выразил благодарность фонду Говарда Баффета – сына Уоррена Баффета, – который предоставит Украине энергетическое оборудование, генераторы большой мощности на 30 млн долларов.
Кроме того, Нидерланды выделили 26 сверхмощных трансформаторов, запчасти и оборудование.
Среди прочего планируется отправить в Украину ряд мощных трансформаторов от чешских партнеров.
По словам Кулебы, темпы и объемы помощи энергосистеме растут.
По словам Кулебы, темпы и объемы помощи энергосистеме растут.
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