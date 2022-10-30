Украина в очередной раз перешла на зимнее время

Переход на зимнее и летнее время происходит согласно постановлению Кабинета министров "О порядке исчисления времени на территории Украины" №509 от 13 мая 1996 года.
Отметим, сезонный перевод часов обоснован необходимостью удлинения светового дня для экономии электроэнергии и ресурсов. Считается, что именно зимнее время является естественным и стандартным для определенной территории, а на летнее время переходят, чтобы рабочие часы максимально приходились на светлую часть суток.
Как известно, большинство стран мира не переводят часы. Но в Европе на летнее и зимнее время переходят все страны, кроме россии, Беларуси и Исландии.
Напомним, по данным Укрзализныци, на билетах на поезда, отправляемые 30 октября 2022 года, указано уже зимнее время - с учетом после перевода часов.
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