Украина в очередной раз перешла на зимнее время

10:31 30 октября Киев, Украина

Переход на зимнее и летнее время происходит согласно постановлению Кабинета министров "О порядке исчисления времени на территории Украины" №509 от 13 мая 1996 года.

"Ввести на территории Украины такой порядок исчисления времени: время второго часового пояса (киевское время) с переводом ежегодно часовой стрелки в последнее воскресенье марта в 3:00 на 1:00 вперед и в последнее воскресенье октября в 4:00 на 1:00 назад", - говорится в документе.

Отметим, сезонный перевод часов обоснован необходимостью удлинения светового дня для экономии электроэнергии и ресурсов. Считается, что именно зимнее время является естественным и стандартным для определенной территории, а на летнее время переходят, чтобы рабочие часы максимально приходились на светлую часть суток.

Как известно, большинство стран мира не переводят часы. Но в Европе на летнее и зимнее время переходят все страны, кроме россии, Беларуси и Исландии.

Напомним, по данным Укрзализныци, на билетах на поезда, отправляемые 30 октября 2022 года, указано уже зимнее время - с учетом после перевода часов.