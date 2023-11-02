Украина увеличила потребление электроэнергии: нет оснований для отключений

11:57 02 ноября Киев, Украина

В среду, 1 ноября, вечерний максимум потребления был на 1,6% выше, чем во вторник, 31 октября. Выработанной электроэнергии достаточно для покрытия потребления, нет оснований для введения графиков отключений. Украина осуществляет экспорт и импорт в Молдову.

Об этом сообщает УкрЭнерго

"Вчера, 1 ноября, среднесуточная температура была на 2,3°C ниже, чем во вторник 31 октября. (12,7°C против 15°C). Вечерний максимум потребления электроэнергии вырос на 1,6% по сравнению со вторником 31 октября", - говорится в сообщении.

В компании отметили, что электроэнергии, производимой украинскими электростанциями, достаточно для обеспечения потребностей всех бытовых и юридических потребителей.

""Укрэнерго" не видит оснований для ограничений в энергосистеме, если не будет новых обстрелов. Лимиты потребления не вводились. Если у вас отсутствует электроэнергия – причины смотрите в личном кабинете потребителя или на сайте вашего облэнерго", – говорится в сообщении.

Сегодня Украина будет импортировать электроэнергию в вечерние часы (период максимального потребления) из Молдовы. Общий объем 29 МВт/ч, с максимальной мощностью в отдельные часы до 5 МВт.



Экспорт осуществляется в Молдову в дневные (период активной работы электростанций на ВИЭ) и ночные часы (суточный минимум потребления) и общим объемом 702 МВт/ч, с максимальной мощностью в отдельные часы до 101 МВт.