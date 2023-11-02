Украина увеличила потребление электроэнергии: нет оснований для отключений

В среду, 1 ноября, вечерний максимум потребления был на 1,6% выше, чем во вторник, 31 октября. Выработанной электроэнергии достаточно для покрытия потребления, нет оснований для введения графиков отключений. Украина осуществляет экспорт и импорт в Молдову.
Об этом сообщает УкрЭнерго.
В компании отметили, что электроэнергии, производимой украинскими электростанциями, достаточно для обеспечения потребностей всех бытовых и юридических потребителей.
Сегодня Украина будет импортировать электроэнергию в вечерние часы (период максимального потребления) из Молдовы. Общий объем 29 МВт/ч, с максимальной мощностью в отдельные часы до 5 МВт.
Экспорт осуществляется в Молдову в дневные (период активной работы электростанций на ВИЭ) и ночные часы (суточный минимум потребления) и общим объемом 702 МВт/ч, с максимальной мощностью в отдельные часы до 101 МВт.
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