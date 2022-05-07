Украина улучшила позиции в рейтинге кибербезопасности

19:01 04 декабря Киев, Украина

Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины сообщила, что в 2020 году Украина поднялась с 29 го на 25-е место в рейтинге по кибербезопасности.
 
При разработке новой редакции Национального индекса кибербезопасности проанализировали состояние кибербезопасности 160 стран.
 
Исследователи учитывали:
  • законодательство в сфере кибербезопасности;
  • анализ киберинцидентов;
  • образование в сфере кибербезопасности;
  • обеспечение защиты цифровых и основных услуг;
  • электронную идентификацию и доверительные услуги;
  • защиту персональных данных;
  • мероприятия по реагированию на кибератаки и киберинциденты;
  • борьбу с киберпреступностью.
Улучшение позиции Украины в рейтинге стало возможным благодаря принятию в течение последнего года ряда законодательных актов в области кибербезопасности и киберзащиты.

Страны-лидеры рейтинга по кибербезопасности:
  • Греция
  • Чехия
  • Эстония
  • Литва
  • Испания
  • Бельгия
  • Финляндия
  • Словакия
  • Хорватия
  • Франция.