Украина улучшила позиции в рейтинге кибербезопасности

19:01 04 декабря Киев, Украина

Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины сообщила, что в 2020 году Украина поднялась с 29 го на 25-е место в рейтинге по кибербезопасности.

При разработке новой редакции Национального индекса кибербезопасности проанализировали состояние кибербезопасности 160 стран.

Исследователи учитывали:

законодательство в сфере кибербезопасности;

анализ киберинцидентов;

образование в сфере кибербезопасности;

обеспечение защиты цифровых и основных услуг;

электронную идентификацию и доверительные услуги;

защиту персональных данных;

мероприятия по реагированию на кибератаки и киберинциденты;

борьбу с киберпреступностью.

Улучшение позиции Украины в рейтинге стало возможным благодаря принятию в течение последнего года ряда законодательных актов в области кибербезопасности и киберзащиты.



Страны-лидеры рейтинга по кибербезопасности: