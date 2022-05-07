Украина улучшила позиции в рейтинге кибербезопасности

Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины сообщила, что в 2020 году Украина поднялась с 29 го на 25-е место в рейтинге по кибербезопасности.
При разработке новой редакции Национального индекса кибербезопасности проанализировали состояние кибербезопасности 160 стран.
Исследователи учитывали:
- законодательство в сфере кибербезопасности;
- анализ киберинцидентов;
- образование в сфере кибербезопасности;
- обеспечение защиты цифровых и основных услуг;
- электронную идентификацию и доверительные услуги;
- защиту персональных данных;
- мероприятия по реагированию на кибератаки и киберинциденты;
- борьбу с киберпреступностью.
Улучшение позиции Украины в рейтинге стало возможным благодаря принятию в течение последнего года ряда законодательных актов в области кибербезопасности и киберзащиты.
Страны-лидеры рейтинга по кибербезопасности:
Страны-лидеры рейтинга по кибербезопасности:
- Греция
- Чехия
- Эстония
- Литва
- Испания
- Бельгия
- Финляндия
- Словакия
- Хорватия
- Франция.
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