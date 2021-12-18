Украина улучшила показатели по скорости Интернета

09:47 06 Декабрь Киев, Украина

Стало известно, что Украина постепенно приближается к 50-ти странам с самым скоростным интернетом в мире. В предыдущем году государство занимало 92 позицию соответствующего мирового рейтинга. В 2021 по итогам аналитических подсчетов и тестирований — Украине принадлежит 77 место.



В результате, всего за год страна смогла значительно улучшить скорость и подняться на 15 позиций в мировом списке. Средняя скорость интернета в Украине на данный момент составляет 25,26 Мбит



Тем не менее разница с лидерами мирового рейтинга остается колоссальной. Первое место занимает остров Джерси, входящий в состав Нормандских островов. Скорость соединения здесь достигает 274,3 Мбит в секунду. На втором месте со скоростью в 211,3 Мбит в секунду расположился Лихтенштейн, а тройку лидеров замыкает Исландия, предоставляя жителям и гостям страны скорость интернета в 191,8 Мбит в секунду.

В Топ-10 попали Андорра, Гибралтар, Монако, Макао, Люксембург, Нидерланды и Венгрия. В результате, всего за год страна смогла значительно улучшить скорость и подняться на 15 позиций в мировом списке. Средняя скорость интернета в Украине на данный момент составляет 25,26 Мбит в секунду Тем не менее разница с лидерами мирового рейтинга остается колоссальной. Первое место занимает остров Джерси, входящий в состав Нормандских островов. Скорость соединения здесь достигает 274,3 Мбит в секунду. На втором месте со скоростью в 211,3 Мбит в секунду расположился Лихтенштейн, а тройку лидеров замыкает Исландия, предоставляя жителям и гостям страны скорость интернета в 191,8 Мбит в секунду.В Топ-10 попали Андорра, Гибралтар, Монако, Макао, Люксембург, Нидерланды и Венгрия.



Антилидером по скорости интернета оказался Туркменистан, предлагающий самое медленное соединение в 0,5 Мбит в секунду. Он занимает 224 место в соответствующем рейтинге.



Напомним, недавно компания американского миллиардера Илона Маска SpaceX провела успешный запуск ракеты-носителя Falcon 9, доставившей на орбиту еще 48 интернет-спутников.