Украина требует открыть коридор для эвакуации раненых из Мариуполя

Обстановка в осажденном Мариуполе ухудшается с каждым часом. Украина требует открыть гуманитарный коридор для эвакуации из Мариуполя гражданских лиц, особенно женщин и детей. А также открытия специального коридора для эвакуации из Мариуполя раненых военных. Об этом сообщила вице-премьер – министр реинтеграции Ирина Верещук.
При этом украинским властям не удалось договориться с российскими военными о прекращении огня для эвакуации на 17 апреля.
Ранее Генштаб ВСУ сообщал, что захватчики готовятся к проведению десантной морской операции в Мариуполе. Позже Россия выдвинула условие защитникам Мариуполя.
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