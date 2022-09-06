Украина требует от рф предоставить эвакуационный гумкоридор с территорий вокруг ЗАЭС

Украина требует от оккупантов предоставить гуманитарный коридор для эвакуации мирных жителей с территорий вокруг Запорожской АЭС.
Об этом сообщила вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук, сообщает пресс-служба ведомства.
В связи с этим Украина требует от оккупантов предоставить гуманитарный коридор для эвакуации женщин, детей, пожилых людей. Верещук отметила, что рф официально отказывается предоставлять такие коридоры.
Она также сообщила, что за минувший месяц из Донетчины, Луганщины, Херсонской, Запорожской и Харьковской областей эвакуировались более 60 тысяч граждан, большинство из которых – женщины, дети, маломобильные и пожилые люди.
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