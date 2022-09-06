Украина требует от рф предоставить эвакуационный гумкоридор с территорий вокруг ЗАЭС

12:14 06 сентября Киев, Украина

Украина требует от оккупантов предоставить гуманитарный коридор для эвакуации мирных жителей с территорий вокруг Запорожской АЭС.

Об этом сообщила вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук, сообщает пресс-служба ведомства.

"Ситуация вокруг крупнейшей АЭС в Европе из-за постоянных обстрелов со стороны российской армии продолжает оставаться напряженной. В частности, обстрелы спровоцировали пожар и отключение от сети последнего энергоблока. Мирные граждане из окрестных населенных пунктов хотят как можно быстрее эвакуироваться", - заявила Верещук.

В связи с этим Украина требует от оккупантов предоставить гуманитарный коридор для эвакуации женщин, детей, пожилых людей. Верещук отметила, что рф официально отказывается предоставлять такие коридоры.

"Украина не прекратит попыток помочь своим гражданам уехать в безопасные места", - сказала вице-премьер.

Она также сообщила, что за минувший месяц из Донетчины, Луганщины, Херсонской, Запорожской и Харьковской областей эвакуировались более 60 тысяч граждан, большинство из которых – женщины, дети, маломобильные и пожилые люди.