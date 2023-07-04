Украина сталкивается с отключениями электричества в 10 регионах - Минэнерго

В 10 регионах Украины происходят отключения электроснабжения по причине неблагоприятных погодных условий, российских обстрелов и технических неполадок.
Информацию об этом сообщило Министерство энергетики во вторник, 4 июля.
В результате неблагоприятных погодных условий временно без электричества оказались потребители в Киевской, Кировоградской, Одесской и Черниговской областях. Все эти районы сейчас имеют электроснабжение. Однако в Сумской области два населенных пункта и в Черкасской области восемь населенных пунктов до сих пор остаются без электричества.
Из-за неблагоприятных погодных условий в Закарпатской области временно прекратилась работа линии международного электропередачи с Молдовой на напряжении 110 кВ. В настоящее время все потребители подключены к резервным источникам электропитания.
Часть потребителей в Киевской области испытывает проблемы с электроснабжением из-за технических неполадок. Кроме того, в Херсоне до сих пор без электричества остается 13 000 потребителей из-за инцидента на Каховской ГЭС, связанного с взрывом плотины.
В результате новых российских обстрелов в Донецкой области также возникли проблемы с электроснабжением, и часть потребителей осталась без света. Также электроэнергия временно отключена на некоторых участках из-за обстрелов шахт.
В результате предыдущих обстрелов без электричества остались некоторые районы Запорожской, Сумской, Херсонской, Харьковской и Черниговской областей.
Ремонтные бригады энергетиков работают в районах, где безопасность позволяет провести необходимые работы.
Тем не менее, украинские электростанции производят достаточно электроэнергии для удовлетворения потребностей населения. Кроме того, в течение последних суток коммерческий импорт электроэнергии составил 715 МВт-часов, не было осуществлено экспорта.
Информацию об этом сообщило Министерство энергетики во вторник, 4 июля.
В результате неблагоприятных погодных условий временно без электричества оказались потребители в Киевской, Кировоградской, Одесской и Черниговской областях. Все эти районы сейчас имеют электроснабжение. Однако в Сумской области два населенных пункта и в Черкасской области восемь населенных пунктов до сих пор остаются без электричества.
Из-за неблагоприятных погодных условий в Закарпатской области временно прекратилась работа линии международного электропередачи с Молдовой на напряжении 110 кВ. В настоящее время все потребители подключены к резервным источникам электропитания.
Часть потребителей в Киевской области испытывает проблемы с электроснабжением из-за технических неполадок. Кроме того, в Херсоне до сих пор без электричества остается 13 000 потребителей из-за инцидента на Каховской ГЭС, связанного с взрывом плотины.
В результате новых российских обстрелов в Донецкой области также возникли проблемы с электроснабжением, и часть потребителей осталась без света. Также электроэнергия временно отключена на некоторых участках из-за обстрелов шахт.
В результате предыдущих обстрелов без электричества остались некоторые районы Запорожской, Сумской, Херсонской, Харьковской и Черниговской областей.
Ремонтные бригады энергетиков работают в районах, где безопасность позволяет провести необходимые работы.
Тем не менее, украинские электростанции производят достаточно электроэнергии для удовлетворения потребностей населения. Кроме того, в течение последних суток коммерческий импорт электроэнергии составил 715 МВт-часов, не было осуществлено экспорта.
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