Украина стала участницей программы NASA "Артемида"

13:01 13 ноября Киев, Украина

Благодаря программе NASA "Артемида" украинские ученые получат возможность реализовать свои проекты в партнерстве с ведущими космическими агентствами мира.

Об этом сообщает пресс-служба Государственного космического агентства Украины.



Таким образом, Украина стала девятой страной, которая подписала Договоренности в рамках "Артемиды".



"Это важно для Украины, потому что мы сможем реализовать свои собственные проекты в партнерстве с ведущими космическими агентствами мира. Это логичный шаг в продолжение того, что мы уже вступили в Moon Village Association. Украинские проекты впервые стали частью глобального сценария освоения Луны от ISECG, и логично, что мы дальше хотим реализовывать наш потенциал в рамках программы "Артемида", - подчеркнул глава Госкосмоса Усов.



Также подписания Договоренностей будет способствовать обсуждению вопроса заключения Рамочного соглашения между Кабинетом Министров Украины и Правительством Соединенных Штатов Америки о сотрудничестве в исследовании и использовании космического пространства в мирных целях (Рамочное соглашение от 31 марта 2008 потеряла силу 22 января 2019), расширению сотрудничества Украины и США по другим направлениям космической деятельности и возобновлению диалога государств в рамках украинско-американской рабочей группы по вопросам исследований и использования космического пространства в мирных целях, которая была создана в 2016 году.