Украина стала победителем Дефлимпийских игр в Бразилии

12:20 16 мая Киев, Украина





В последний день соревнований Украина завоевала



Всего за 14 соревновательных дней украинские спортсмены получили 138 медалей: 62 золотых, 38 серебряных, 38 бронзовых. В итоге Украина заняла первое место в общекомандном зачете и по общему количеству наград. Сборная Украины стала победителем Дефлимпийских игр 2021 года в Кашиас-ду-Сул (Бразилия), сообщает Министерство молодежи и спорта В последний день соревнований Украина завоевала «золото» в мужском футболе, обыграв в финале команду Франции со счетом 1:0.Всего за 14 соревновательных дней украинские спортсмены получили 138 медалей: 62 золотых, 38 серебряных, 38 бронзовых. В итоге Украина заняла первое место в общекомандном зачете и по общему количеству наград.

"Это лучший результат за всю историю выступлений отечественных дефлимпийцев", - отметили в министерстве.

Сборную Украины представляли 170 атлетов в 15 видах спорта: бадминтоне, баскетболе, борьбе, велоспорте, волейболе, дзюдо, каратэ, шаровой стрельбе, легкой атлетике, плавании, пляжном волейболе, спортивном ориентировании, настольном футболе.



В первую тройку общекомандного зачета также вошли США с 55 медалями и Иран с 40 наградами.