Украина стала победителем Дефлимпийских игр в Бразилии

Сборная Украины стала победителем Дефлимпийских игр 2021 года в Кашиас-ду-Сул (Бразилия), сообщает Министерство молодежи и спорта.
В последний день соревнований Украина завоевала «золото» в мужском футболе, обыграв в финале команду Франции со счетом 1:0.
Всего за 14 соревновательных дней украинские спортсмены получили 138 медалей: 62 золотых, 38 серебряных, 38 бронзовых. В итоге Украина заняла первое место в общекомандном зачете и по общему количеству наград.
В последний день соревнований Украина завоевала «золото» в мужском футболе, обыграв в финале команду Франции со счетом 1:0.
Всего за 14 соревновательных дней украинские спортсмены получили 138 медалей: 62 золотых, 38 серебряных, 38 бронзовых. В итоге Украина заняла первое место в общекомандном зачете и по общему количеству наград.
Сборную Украины представляли 170 атлетов в 15 видах спорта: бадминтоне, баскетболе, борьбе, велоспорте, волейболе, дзюдо, каратэ, шаровой стрельбе, легкой атлетике, плавании, пляжном волейболе, спортивном ориентировании, настольном футболе.
В первую тройку общекомандного зачета также вошли США с 55 медалями и Иран с 40 наградами.
В первую тройку общекомандного зачета также вошли США с 55 медалями и Иран с 40 наградами.
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