Украина стабилизирует энергетическую систему до лета, если не будет новых атак

При условии прекращении российских обстрелов украинская энергетическая система восстановится до лета.
Об этом заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко в интервью Forbes.
По словам министра, ситуация в энергосистеме Украины сложная, но он не назвал точных цифр.
Сверхсложную ситуацию в Киеве Галущенко объяснил тем, что в понедельник (19 декабря) были очень существенные для Киева повреждения в результате обстрелов.
Об этом заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко в интервью Forbes.
По словам министра, ситуация в энергосистеме Украины сложная, но он не назвал точных цифр.
Сверхсложную ситуацию в Киеве Галущенко объяснил тем, что в понедельник (19 декабря) были очень существенные для Киева повреждения в результате обстрелов.
По словам министра, Киев не отключен от энергосистемы - украинская энергосистема целостная.
На вопрос, когда Украина сможет стабилизировать системы и прекратить отключение света при условии, что ударов больше не будет, Галущенко ответил:
На вопрос, когда Украина сможет стабилизировать системы и прекратить отключение света при условии, что ударов больше не будет, Галущенко ответил:
По его словам, импорт электроэнергии - "возможная опция".
По его словам, также среди решений - мобильные электростанции мощностью до 50 МВт. Они помогут запитывать электростанции, которые "сели на ноль", а также дадут дополнительную мощность системе.
В Украине есть производители, которые изготавливают такие станции, заявил министр.
На вопрос, продолжит ли россия бить по энергосистеме после завершения отопительного сезона, Галущенко ответил: "Я надеюсь, что наши Вооруженные силы помогут им остановиться".
В Украине есть производители, которые изготавливают такие станции, заявил министр.
На вопрос, продолжит ли россия бить по энергосистеме после завершения отопительного сезона, Галущенко ответил: "Я надеюсь, что наши Вооруженные силы помогут им остановиться".
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