Украина соответствует критериям безвиз с ЕС

По заключению Еврокомиссии Украина продолжает отвечать критериям, необходимым для функционирования безвизового режима с Европейским Союзом.
Об этом говорится в докладе о выполнении требований, необходимых для либерализации визового режима со странами, в частности "Восточного партнерства", к которым относится и Украина.
Отмечается, что несмотря на то, что все восемь стран приложили усилия для дальнейшей имплементации критериев либерализации визового режима и рекомендаций комиссии с декабря 2018 года, они должны принять дальнейшие меры для решения различных проблем таких, как борьба с организованной преступностью, борьбой с коррупцией на высоком уровне и незаконной миграцией граждан из стран-партнеров.
Как сообщалось, в начале июня в Министерстве иностранных дел Украины сделали заявление к третьему году безвизового режима и отметили, что Украина и ЕС достигли амбициозной цели - устранили искусственные барьеры для межчеловеческих контактов.
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