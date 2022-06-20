Украина сделала первый шаг на пути к цивилизованному управлению отходами

16:59 20 июня Киев, Украина

Верховная Рада приняла во втором чтении закон "Об управлении отходами". В первом чтении поддержали законопроект 264 нардепа, а во втором "За" проголосовало 282.

Об этом сообщили в парламенте.

Министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Руслан Стрелец объясняет, что до принятия закона Украина была единственной страной в Европе, где у государства не было контроля над отходами, а более 90% их захороняют в землю. При этом среди стран с наибольшим объемом мусора на одного жителя Украина находится на девятой ступени, ведь в переработку идут только 3,2% отходов.
“Украина наконец-то делает первый шаг на пути к цивилизованному управлению отходами. Мы уже отстали от европейских соседей на 20-30 лет», – отмечает Стрелец.
Закон станет фундаментом подготовки и принятия более 30 секторальных нормативно-правовых актов и облегчит разработку национального, региональных и местных планов и программ управления отходами.

В Министерстве защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины отмечали, что приоритетом в украинской политике управления отходами отныне является предотвращение их образования, повторное использование и переработка.
“С началом широкомасштабного российского вторжения в Украину проблема отходов стала уже не просто неотложной, а вопиющей. Каждый разрушенный дом составляет около 50 кубометров отходов. А у нас таких объектов, к сожалению, тысячи”, – добавляет Стрелец.
По словам главы комитета ВР по вопросам экополитки Олега Бондаренко, законопроект позволит:
  • приблизить законодательство Украины к законодательству ЕС;
  • внедрить европейскую иерархию обращения с отходами;
  • закрыть старые свалки и обеспечить приведение функционирующих к европейским нормам;
  • обеспечить внедрение раздельного сбора отходов;
  • создать благоприятные условия для строительства мусороперерабатывающих заводов;
  • внедрить расширенную ответственность производителя.