Украина сделала первый шаг на пути к цивилизованному управлению отходами

Верховная Рада приняла во втором чтении закон "Об управлении отходами". В первом чтении поддержали законопроект 264 нардепа, а во втором "За" проголосовало 282.
Об этом сообщили в парламенте.
Министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Руслан Стрелец объясняет, что до принятия закона Украина была единственной страной в Европе, где у государства не было контроля над отходами, а более 90% их захороняют в землю. При этом среди стран с наибольшим объемом мусора на одного жителя Украина находится на девятой ступени, ведь в переработку идут только 3,2% отходов.
Об этом сообщили в парламенте.
Министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Руслан Стрелец объясняет, что до принятия закона Украина была единственной страной в Европе, где у государства не было контроля над отходами, а более 90% их захороняют в землю. При этом среди стран с наибольшим объемом мусора на одного жителя Украина находится на девятой ступени, ведь в переработку идут только 3,2% отходов.
Закон станет фундаментом подготовки и принятия более 30 секторальных нормативно-правовых актов и облегчит разработку национального, региональных и местных планов и программ управления отходами.
В Министерстве защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины отмечали, что приоритетом в украинской политике управления отходами отныне является предотвращение их образования, повторное использование и переработка.
По словам главы комитета ВР по вопросам экополитки Олега Бондаренко, законопроект позволит:
- приблизить законодательство Украины к законодательству ЕС;
- внедрить европейскую иерархию обращения с отходами;
- закрыть старые свалки и обеспечить приведение функционирующих к европейским нормам;
- обеспечить внедрение раздельного сбора отходов;
- создать благоприятные условия для строительства мусороперерабатывающих заводов;
- внедрить расширенную ответственность производителя.
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