Украина: резкое сокращение рождаемости на 28% за полгода

За первое полугодие текущего года Украина столкнулась с сокращением рождаемости на 28% по сравнению с аналогичным периодом до полномасштабной войны, как сообщает The Wall Street Journal. Это уровень рождаемости, бесспорно, является рекордом за время независимости страны.
Даже до начала полномасштабного вторжения России, уровень рождаемости в Украине был одним из самых низких в Европе. Однако теперь он стоит на грани того, чтобы стать самым низким в мире.
Согласно одному из негативных прогнозов, население Украины может сократиться до 30 миллионов человек в течение следующих двух десятилетий, сравниваясь с числом 43 миллиона на февраль 2022 года. Это вывод сделал специалист Александр Гладун, представитель Института демографии и социальных исследований имени М.В. Птухи.
Уровень рождаемости в Украине начал снижаться даже после оккупации Крыма в 2014 году, и этот процесс усилился с началом полномасштабной войны, когда коэффициент рождаемости упал до уровня 1,2. Это происходит на фоне того, что для поддержания уровня населения необходимо, чтобы этот показатель составлял 2,1 ребенка на одну женщину.
Боевые действия привели к вынужденным миграциям миллионов женщин с детьми за границу, а также к запрету на выезд мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет. Кроме того, физическое разделение пар и откладывание рождения детей только усугубили данную проблему.
Даже до начала полномасштабного вторжения России, уровень рождаемости в Украине был одним из самых низких в Европе. Однако теперь он стоит на грани того, чтобы стать самым низким в мире.
Согласно одному из негативных прогнозов, население Украины может сократиться до 30 миллионов человек в течение следующих двух десятилетий, сравниваясь с числом 43 миллиона на февраль 2022 года. Это вывод сделал специалист Александр Гладун, представитель Института демографии и социальных исследований имени М.В. Птухи.
Уровень рождаемости в Украине начал снижаться даже после оккупации Крыма в 2014 году, и этот процесс усилился с началом полномасштабной войны, когда коэффициент рождаемости упал до уровня 1,2. Это происходит на фоне того, что для поддержания уровня населения необходимо, чтобы этот показатель составлял 2,1 ребенка на одну женщину.
Боевые действия привели к вынужденным миграциям миллионов женщин с детьми за границу, а также к запрету на выезд мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет. Кроме того, физическое разделение пар и откладывание рождения детей только усугубили данную проблему.
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