Украина просит ООН и Красный Крест фиксировать судилище в Мариуполе – Лубинец

19:24 22 августа Киев, Украина

Украина просит ООН и Международный комитет Красного Креста зафиксировать запланированное судилище над защитниками "Азовстали" как факт нарушения российской федерацией Женевской конвенции.



Об этом в эфире телемарафона заявил Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

"Мы обращаемся еще раз для фиксации этого очередного нарушения Женевской конвенции, очередного военного преступления со стороны российской федерации, чтобы фиксация проходила и Организацией Объединенных Наций, и Международным комитетом Красного Креста", - сказал Лубинец.

Он также сообщил, что обратился к российской уполномоченной по правам человека Татьяне Москальковой с просьбой вмешаться в ситуацию и не допустить очередного нарушения Женевской конвенции. Однако Москалькова на его призыв не отозвалась и вряд ли ответит.



Кроме того, Лубинец считает, что россия вряд ли будет атаковать ракетами в этот день здание филармонии в Мариуполе, где оккупанты планируют совершать судилище над украинскими военнопленными.





Напомним, по данным украинской разведки в День Независимости Украины, 24 августа, российские оккупанты планируют провести во временно оккупированном Мариуполе показательное "судилище" над пленными защитниками "Азовстали".