Украина просит ООН и Красный Крест фиксировать судилище в Мариуполе – Лубинец

Украина просит ООН и Международный комитет Красного Креста зафиксировать запланированное судилище над защитниками "Азовстали" как факт нарушения российской федерацией Женевской конвенции.
Об этом в эфире телемарафона заявил Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.
Об этом в эфире телемарафона заявил Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.
Он также сообщил, что обратился к российской уполномоченной по правам человека Татьяне Москальковой с просьбой вмешаться в ситуацию и не допустить очередного нарушения Женевской конвенции. Однако Москалькова на его призыв не отозвалась и вряд ли ответит.
Кроме того, Лубинец считает, что россия вряд ли будет атаковать ракетами в этот день здание филармонии в Мариуполе, где оккупанты планируют совершать судилище над украинскими военнопленными.
Напомним, по данным украинской разведки в День Независимости Украины, 24 августа, российские оккупанты планируют провести во временно оккупированном Мариуполе показательное "судилище" над пленными защитниками "Азовстали".
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