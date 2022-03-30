Украина просит иностранных граждан бойкотировать товары из россии и белоруссии

15:04 30 марта Киев, Украина

В Украине запустили информационную кампанию DO NOT sponsor murder, в которой государственные органы призывают бойкотировать российские и белорусские товары и компаний за рубежом.

Об этом сообщает пресс-офис Минцифры.

Ведомство указывает на все большее число жертв гражданского населения от рук российских военных.
“Сегодня россия – это синоним слова “убийца”. Более 145 детей и тысячи мирных украинцев были убиты русскими военными в течение первого месяца войны. Количество новых жертв среди гражданского населения постоянно продолжает расти с каждым очередным днем военных преступлений россии против народа Украины”, – говорится в сообщении.
В Минцифре отмечают, что Беларусь также зарекомендовала себя пассивным соорганизатором войны против Украины, ведь наступления российских войск на Украину регулярно осуществляются с территорий этой страны начиная с 24 февраля 2022 года.
"Пока иметь любые бизнес-связи с россией и белорусью - это огромный удар по репутации компаний и фактическая молчаливая поддержка политики стран-агрессоров против Украины", - говорят в министерстве.
Главная идея проекта состоит в:
  • донесении до иностранного бизнеса важности бойкотирования российских и белорусских товаров и услуг;
  • содействии быстрому и масштабному падению экономики стран-агрессоров;
  • замене российских и белорусских товаров и услуг на товары и услуги стран, выступающих против войны в Украине, или же в знак поддержки экономики Украины – на украинские.
Украинский бизнес может присоединиться к компании, отправив логотип своей компании/организации в png, ai или svg по электронному адресу [email protected] Его разместят на странице инициативы в знак поддержки кампании DO NOT sponsor murder.

Кроме того, бизнесменов призывают поставить один из вариантов движущихся строк на сайт компании:

“We joined the boycott of russian and belarusian products. Glory to Ukraine!”, “Support Ukrainians. Boycott russian and belarusian products”.

Использовать другие разработанные визуальные материалы кампании в социальных сетях компании/организации.

Иностранный бизнес также может присоединиться к кампании. Для этого следует отказаться от сотрудничества с российскими и белорусскими контрагентами, убрать российские и белорусские товары с полок магазинов.

Кроме того, нужно заменить российских и белорусских партнеров на партнеров стран, выступающих против войны в Украине, или же в знак
поддержки экономики Украины – на украинских. Это можно сделать, подав заявку на поиск партнеров в Украине.

Также иностранный бизнес может поставить один из вариантов баннеров на сайт компании:
“We joined the boycott of russian and belarusian products. Glory to Ukraine!”, “Support Ukrainians. Boycott russian and belarusian products” и использовать визуальные материалы кампании “DO NOT sponsor murder” в социальных сетях компании.

Иностранные граждане могут присоединиться к кампании, отказавшись от покупки российских и белорусских товаров.

Иностранных граждан также просят комментировать в соцсетях и распространять сообщения с отметками аккаунтов корпораций, продолжающих сотрудничество с Россией и Беларусью. Для этого рекомендуют использовать следующие хэштеги: #DONOTsponsormurder #StandWithUkraine #IbuyUkrainian

Также людей просят выходить на митинги против сотрудничающих с этими странами компаний.
“Помните, аполитичность – позиция, убивающая украинцев каждый день. Так что внесите свой вклад в прекращение войны против Украины уже сегодня”, – отмечают в Минцифре.