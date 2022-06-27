Украина присоединилась к европейской программе, которая поможет восстановить окружающую среду после войны

Украина присоединилась к европейской программе Life, которая поможет восстановить окружающую среду после войны, сообщает пресс- служба правительства.
Это означает, что Украина сможет использовать часть бюджета программы для восстановления окружающей среды (бюджет на 2021-2027 годы составляет 5,43 миллиарда евро ).
Минсреды уже имеют более 15 конкретных предложений, которые обещают оформить в соответствующие проекты, чтобы подать на рассмотрение программы, отмечает министр защиты окружающей среды Рустан Стрелец. По его словам, среди приоритетов – восстановление рек, развитие заповедного фонда, построение центров реабилитации птиц и диких животных, восстановление экосистем. Также хотят разработать дополнительные проекты, в которые сможет приобщиться местный бизнес.
Это означает, что Украина сможет использовать часть бюджета программы для восстановления окружающей среды (бюджет на 2021-2027 годы составляет 5,43 миллиарда евро ).
Минсреды уже имеют более 15 конкретных предложений, которые обещают оформить в соответствующие проекты, чтобы подать на рассмотрение программы, отмечает министр защиты окружающей среды Рустан Стрелец. По его словам, среди приоритетов – восстановление рек, развитие заповедного фонда, построение центров реабилитации птиц и диких животных, восстановление экосистем. Также хотят разработать дополнительные проекты, в которые сможет приобщиться местный бизнес.
За 30 лет функционирования программа Life софинансировала более 5600 природоохранных проектов в ЕС и за его пределами (в Латвии, Словакии, Италии, Нидерландах, Франции и Германии).
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