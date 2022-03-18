Украина примет участие в Евровидении-2022

Украина приняла решение не отказвываться от участия в песенном конкурсе Евровидение-2022.
Группа KALUSH Orchestra запишет свое выступление в безопасном месте, после чего запись будет отправлена организаторам песенного конкурса.
Также, в случае победы Украины над российскими захватчиками до мая, наша делегация отправится в Италию и споет вживую на всю Европу.
Группа KALUSH Orchestra запишет свое выступление в безопасном месте, после чего запись будет отправлена организаторам песенного конкурса.
Также, в случае победы Украины над российскими захватчиками до мая, наша делегация отправится в Италию и споет вживую на всю Европу.
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