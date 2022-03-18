Украина примет участие в Евровидении-2022

06:20 15 марта Киев, Украина

Украина приняла решение не отказвываться от участия в песенном конкурсе Евровидение-2022.

Группа KALUSH Orchestra запишет свое выступление в безопасном месте, после чего запись будет отправлена организаторам песенного конкурса.

Также, в случае победы Украины над российскими захватчиками до мая, наша делегация отправится в Италию и споет вживую на всю Европу.