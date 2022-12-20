Украина получит еще десять тысяч терминалов Starlink - Федоров

11:54 20 декабря Киев, Украина





Министр цифровой трансформации Украина заключила соглашение с Space Exploration Technologies Corp. Илона Маска о получении дополнительных терминалов Starlink . В ближайшие месяцы более 10 тысяч антенн отправят в Украину.Министр цифровой трансформации Михаил Федоров в интервью Bloomberg рассказал , что Маск заверил в дальнейшей поддержке Украины.

"Когда у нас были отключения электроэнергии, я в тот день написал ему сообщение, и он мгновенно отреагировал и уже сделал определенные шаги. Он понимает ситуацию", - отметил Федоров и добавил, что SpaceX и Маск быстро реагируют на проблемы и помогают Украине.

По словам министра, Украина получила около 22 000 антенн Starlink с начала войны. Он рассказал, что, хотя контракта еще нет, правительства нескольких стран ЕС согласились разделить оплату. В то же время, он отказался публично назвать их.

"На сегодняшний день все финансовые вопросы решены", — сказал министр, но отметил, что весной Украине необходимо будет найти дополнительное финансирование.

Он подчеркнул, что альтернативы спутниковой связи нет, а план действий на случай чрезвычайных ситуаций предусматривает развертывание тысяч точек несокрушимости — мест, где украинцы смогут получить бесперебойный доступ к электроэнергии, отоплению и Интернету, часть из которых обеспечивается антеннами Starlink.