Украина получит еще десять тысяч терминалов Starlink - Федоров

Украина заключила соглашение с Space Exploration Technologies Corp. Илона Маска о получении дополнительных терминалов Starlink. В ближайшие месяцы более 10 тысяч антенн отправят в Украину.
Министр цифровой трансформации Михаил Федоров в интервью Bloomberg рассказал , что Маск заверил в дальнейшей поддержке Украины.
Министр цифровой трансформации Михаил Федоров в интервью Bloomberg рассказал , что Маск заверил в дальнейшей поддержке Украины.
По словам министра, Украина получила около 22 000 антенн Starlink с начала войны. Он рассказал, что, хотя контракта еще нет, правительства нескольких стран ЕС согласились разделить оплату. В то же время, он отказался публично назвать их.
Он подчеркнул, что альтернативы спутниковой связи нет, а план действий на случай чрезвычайных ситуаций предусматривает развертывание тысяч точек несокрушимости — мест, где украинцы смогут получить бесперебойный доступ к электроэнергии, отоплению и Интернету, часть из которых обеспечивается антеннами Starlink.
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