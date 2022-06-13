Украина получит 10 роботов-саперов TALON для разминирования территории

11:54 13 июня Киев, Украина

Британская компания QinetiQ предоставит Украине 10 роботов-саперов TALON, сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий.

"Это робот-сапер, не только определяет место "подарков", но и обезвреживает их. К началу войны у нас уже было более 12 таких, сейчас QinetiQ поставит еще 10", - отметил он.

Робот может нести на себе до 45 кг и тянуть груз до 680 кг. Силовая установка позволяет ему развивать скорость до 8,3 км/ч и работать без подзарядки до 4,5 часов, а в режиме ожидания до 7 суток.



По данным МВД, почти половина территории Украины нуждается в гуманитарном разминировании. По самым оптимистическим прогнозам, для этого понадобится 5-7 лет.