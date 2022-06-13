Украина получит 10 роботов-саперов TALON для разминирования территории

Британская компания QinetiQ предоставит Украине 10 роботов-саперов TALON, сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий.
Робот может нести на себе до 45 кг и тянуть груз до 680 кг. Силовая установка позволяет ему развивать скорость до 8,3 км/ч и работать без подзарядки до 4,5 часов, а в режиме ожидания до 7 суток.
По данным МВД, почти половина территории Украины нуждается в гуманитарном разминировании. По самым оптимистическим прогнозам, для этого понадобится 5-7 лет.
По данным МВД, почти половина территории Украины нуждается в гуманитарном разминировании. По самым оптимистическим прогнозам, для этого понадобится 5-7 лет.
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