Украина получила тысячу единиц техники в рамках проекта Laptops For Ukraine
08:32 07 сентября Киев, Украина
Украина получила тысячу единиц техники для жителей регионов, пострадавших в результате войны в рамках первого этапа кампании Laptops For Ukraine.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации.
"1000 единиц техники прибыло в Украину в рамках проекта Laptops For Ukraine. Эта кампания, запущенная DigitalEurope при поддержке Минфина и Европейской комиссии", - говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что из-за полномасштабного вторжения рф в Украину сотни школ, больниц и других важных объектов остались без связи и доступа к технике.
"Компания Laptops For Ukraine создана, чтобы помочь Украине восстановить мирную жизнь в пострадавших от войны регионах. Каждый европеец может передать технику и обеспечить связью студента, школьника или врача", — пояснили в Минцифре и добавили, что цель проекта — собрать 50 тысяч ноутбуки, планшеты и смартфоны.
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