Украина получила тысячу единиц техники в рамках проекта Laptops For Ukraine

08:32 07 сентября Киев, Украина

Украина получила тысячу единиц техники для жителей регионов, пострадавших в результате войны в рамках первого этапа кампании Laptops For Ukraine.



Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации.

"1000 единиц техники прибыло в Украину в рамках проекта Laptops For Ukraine. Эта кампания, запущенная DigitalEurope при поддержке Минфина и Европейской комиссии", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что из-за полномасштабного вторжения рф в Украину сотни школ, больниц и других важных объектов остались без связи и доступа к технике.