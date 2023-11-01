Украина получила спецмашину-лестницу для аварийно-спасательного отряда

18:38 31 октября Киев, Украина





Информацию об этом привел Андрей Залиский, основатель и директор компании Промэнергооборудование, которая ответственна за поставку этой современной техники. Залиский подчеркнул, что в условиях полномасштабной войны обеспечение надежным и современным спецтранспортом для



Согласно его заявлению, в течение последнего месяца компания передала современное противопожарное оборудование в четыре области Украины, что улучшает способности украинских спасательных служб и способствует спасению жизней граждан. Он также отметил, что спасатели из Луцка прошли недельный учебный курс в Пожарной академии Magirus в Германии, где они освоили использование новой техники. Аварийно-спасательный отряд Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Волынской области получил новую пожарную спецмашину-лестницу от немецкого производителя Iveco-Magirus M32L-AS.Информацию об этом привел Андрей Залиский, основатель и директор компании Промэнергооборудование, которая ответственна за поставку этой современной техники. Залиский подчеркнул, что в условиях полномасштабной войны обеспечение надежным и современным спецтранспортом для ГСЧС является особенно важным, учитывая увеличивающиеся вызовы и их сложность.Согласно его заявлению, в течение последнего месяца компания передала современное противопожарное оборудование в четыре области Украины, что улучшает способности украинских спасательных служб и способствует спасению жизней граждан. Он также отметил, что спасатели из Луцка прошли недельный учебный курс в Пожарной академии Magirus в Германии, где они освоили использование новой техники.

Эта новая пожарная автолестница имеет внушительную длину в 32 метра, что обеспечивает возможность эвакуации людей с высоты, а также тушение пожаров на значительных высотах, достигающих 9-10 этажей. Кроме того, ее совершенная система управления включает дополнительный дистанционный пульт в люльке, позволяющий точно корректировать положение лестницы, что особенно важно в ситуациях, требующих быстрого реагирования.



Залиский также подчеркнул грузоподъемность лестницы до 400 кг, что позволяет спасателям эффективно эвакуировать людей, а также возможность использовать лестницу для тушения пожаров. Другие особенности включают в себя переломную верхнюю секцию лестницы и конструктивное решение, которое допускает использование ее как подъемный кран.



Примечательно, что Промэнергооборудование дополнило пожарную автолестницу необходимыми инструментами, необходимыми украинским спасателям для выполнения их служебных обязанностей в сложных условиях, связанных с вооруженным вторжением.