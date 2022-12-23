Украина получила более 200 грузов от партнеров с энергетическим оборудованием

17:15 23 декабря Киев, Украина

В Украину прибыло уже более 200 грузов от партнеров с энергетическим оборудованием. Об этом сказал премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства в пятницу, 23 декабря.

"Ежедневно в Европе и мире появляются новые инициативы в поддержку Украины и украинцев. Уже прибыло более 200 грузов с энергетическим оборудованием. Евросоюз пообещал мобилизовать для нас 900 генераторов. Спасибо и ценим этот жест солидарности", – заявил Шмыгаль.

Он отметил, что среди прочего партнеры передают Украине мощные генераторные установки, способные питать важные объекты, к примеру, медицинские учреждения или насосные станции водоканалов.