Украина поднялась в рейтинге Евровидения-2021

18:40 06 Май Киев, Украина

Согласно последним прогнозам букмекеров, Украина взлетела в рейтинге Евровидения-2021, у представителей нашей страны есть хорошие шансы если не победить, то попасть в топ.





Европейский песенный Соответствующие прогнозы букмекеров размещены на EurovisionWorld.com.Европейский песенный конкурс в этом году пройдет с 18 по 22 мая в Роттердаме. Украину на конкурсе представит группа Go_A.

Согласно информации от экспертов, Украина на сегодняшний момент занимает 16 строчку среди 39 потенциальных победителей Евровидения 2021.



Стоит обратить внимание на улучшение прогноза относительно выступления нашего коллектива. Ведь раньше самым высоким для украинцев местом букмекеры называли 19-е. А до этого даже не рассматривали Go_A в списке лучших, предсказывая то 38-е, то 20-е место.



А вот победу в конкурсе букмекеры прочат Мальте и ее представительнице Destiny с песней Je Me Casse. Второе место может достаться француженке Барбаре Прави с песней Voilà. А замыкает тройку лидеров швейцарский певец косовско-албанского происхождения Gjon's Tears с песней Tout l'Univers.



А тем временем клип на песню "Шум", с которой Go_A и будет представлять Украину, вошел в перечень 10 самых популярных видео на официальном Ютуб-канале Евровидения. На сегодняшний день видео имеет более 3 млн просмотров только на канале конкурса.