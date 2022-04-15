Украина поднялась на 4 позиции в рейтинге владения английским языком

06:18 19 ноября Киев, Украина

За год Украина переместилась из "низкой" группы в "среднюю", в мировом рейтинге стран на знание английского языка EF EPI 2020 года.

Отчет основан на результатах тестирования 2,2 миллиона взрослых людей в 100 странах и регионах.

Украина поднялась на 44-ю позицию, тогда как в 2019 году мы занимали лишь 49-ое место. Также согласно данным, в Украине мужчины и женщины практически одинаково владеют английским языком - в соотношении 63,13% от населения к 63% соответственно.

В рейтинге отсутствуют англоязычные страны, такие как США, Великобритания или Канада.

Первенство, по данным EF EPI, среди представленных 100 стран занимают Нидерланды, за ними идут Дания и Финляндия соответственно.



Россия в рейтинге текущего года заняла 41-ое место. Последние строчки - за Оманом, Ираком и Таджикистаном.