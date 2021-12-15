Украина поднялась на 35 позицию в рейтинге паспортов

16:07 13 Апрель Киев, Украина

Компании Henley & Partners провела традиционный пересмотр позиций в отношении рейтинга паспортов, согласно которому Украина с 46 места поднялась на 35.

Об этом свидетельствуют опубликованные во вторник, 13 апреля, данные Индекса паспортов за II квартал от компании Henley & Partners.



Так, в период с января по март 2021 года Украина заключила безвизовые соглашения с Арубой, Кюрасао, Гренадой, Сен-Мартеном и Карибскими Нидерландами.



Теперь обладатели украинского паспорта теоретически могут путешествовать без визы или с визой по прибытии в 136 стран мира.



Впрочем, из-за карантинных ограничений в связи с пандемией коронавируса во многих странах, реальные возможности путешествовать для украинцев сильно ограничены.



В рейтинге первое место по-прежнему занимает японский паспорт - гражданам этой страны открыты границы 193 стран мира, несмотря на действующий запрет на въезд иностранных граждан на территорию Японии. На втором месте – сингапурский паспорт, который открывает возможность для безвизовых путешествий по 192 странам мира. На третьем месте – Германия и Южная Корея (191).



Несмотря на то, что после пандемии в Индексе было очень мало изменений, некоторые из стран все же продемонстрировали выдающиеся результаты за последнее десятилетие. Так, во втором квартале 2021 года Китай поднялся сразу на 22 позиции - с 90 места с возможностью путешествовать по сорока странам мира до 68 места и доступом к 77 странам мира. Еще одна страна, показавшая самые впечатляющие результаты с 2011 года – ОАЭ – переместились с 65 на 15 место. ОАЭ ведут активные дипломатические переговоры со странами по всему миру. С паспортом ОАЭ можно путешествовать по 174 направлениям без визы или с визой по прибытии.



Напомним, по итогам 2020 года Украина поднялась в рейтинге паспортов до 41 места.