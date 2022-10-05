Украина подала совместную заявку на проведение Чемпионата мира-2030 по футболу

Украина подала совместную с Испанией и Португалией заявку на проведение Чемпионата мира-2030 по футболу, сообщает президент УАФ Андрей Павелко.
За право провести мундиаль также будут бороться Египет, Греция, Саудовская Аравия и совместная заявка Уругвая, Аргентины, Парагвая и Чили.
В заявке Украины нет конкретных деталей относительно количества матчей или городов-хозяев.
За право провести мундиаль также будут бороться Египет, Греция, Саудовская Аравия и совместная заявка Уругвая, Аргентины, Парагвая и Чили.
В заявке Украины нет конкретных деталей относительно количества матчей или городов-хозяев.
В 2030 году Чемпионат мира по футболу отметит 100-летие с начала первого в истории проведения турнира.
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