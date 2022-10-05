Украина подала совместную заявку на проведение Чемпионата мира-2030 по футболу

17:08 05 октября Киев, Украина

Украина подала совместную с Испанией и Португалией заявку на проведение Чемпионата мира-2030 по футболу, сообщает президент УАФ Андрей Павелко.



За право провести мундиаль также будут бороться Египет, Греция, Саудовская Аравия и совместная заявка Уругвая, Аргентины, Парагвая и Чили.



В заявке Украины нет конкретных деталей относительно количества матчей или городов-хозяев.

"Предстоит презентация заявки в Киеве, Мадриде и Лиссабоне на уровне FIFA. «Но первый и самый важный шаг в направлении реализации заветной цели сделан», – говорит Павелко.

В 2030 году Чемпионат мира по футболу отметит 100-летие с начала первого в истории проведения турнира.