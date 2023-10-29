Украина перешла на "зимнее время": сегодня спим на час больше

08:05 29 октября Киев, Украина

Для украинцев переход на "зимнее" и "летнее" время стал своеобразным "днем сурка". Мы устали, а он повторяется все вновь и вновь. Неужели когда-нибудь этому настанет конец? Но пока Украина опять в ночь на воскресенье, 29 октября, в 4 часа утра перевела стрелки часов на час назад. Опять настало зимнее время.

Таким образом, эти сутки автоматически "увеличились" на час.

Согласно постановлению Кабинета министров от 13 мая 1996 года переход на "зимнее" время происходит ежегодно в последнее воскресенье октября в 4 часа ночи. В этом году дата приходится 29 октября.

При смене летнего и зимнего времени большинство электронных устройств, таких как компьютеры, ноутбуки, смартфоны, планшеты и другие, переводят часы автоматически, синхронизируясь через Интернет.

Если устройство не подключено к Интернету, время необходимо перевести вручную в настройках устройства. Также вручную переводятся механические или электронные часы.

Заметим, что точное время можно узнать, набрав на мобильном телефоне комбинацию *160#. Услуга бесплатна и доступна абонентам всех украинских мобильных операторов.

К слову, в Укрзализныце напомнили, что время отправки и прибытия поездов на билетах указывается уже с учетом перевода стрелок часов. Все изменения в расписании организация согласовала заранее.

В 2021 году спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук зарегистрировал законопроект, который предлагает отменить сезонный перевод часов, оставив в Украине "зимнее" время. Парламент не смог принять этот закон, документ был отправлен на доработку.