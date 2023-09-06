Украина ожидает 76,7 млн тонн урожая в этом году - Минагрополитики

18:40 10 августа Киев, Украина





Интересно отметить, что на начало весны прогнозировался сбор 63,5 млн тонн урожая, что составляло 13% снижение по сравнению с прошлым годом. В текущем году прогноз урожая украинских аграриев был значительно улучшен и составил 76,7 млн тонн , согласно официальным данным, представленным Министерством аграрной политики и продовольствия в отчете от 10 августа.Интересно отметить, что на начало весны прогнозировался сбор 63,5 млн тонн урожая, что составляло 13% снижение по сравнению с прошлым годом.

"В июне, во время начала жатвы, прогноз был увеличен до 68 млн тонн, что все еще было на 7% ниже показателей 2022 года. Однако благодаря благоприятным погодным условиям, прогноз был дополнительно скорректирован в положительную сторону и достиг 76,7 млн тонн, что на 5% больше, чем годом ранее", - гласит заявление.

При этом общая площадь посева яровых и озимых зерновых в текущем году была на 980 тыс. га меньше, чем в предыдущем, и составила 10 895 тыс. га. Но благоприятные погодные условия способствовали высокой урожайности зерновых культур, достигнув почти 51,8 центнера с гектара, что существенно повысило общий объем урожая.



По прогнозам Минагрополитики, ожидается следующий сбор урожая по зерновым: пшеница - 20,9 млн тонн, ячмень - 5,8 млн тонн и кукуруза - 28,1 млн тонн.



Также прогнозируется производство 20,3 млн тонн масличных культур, включая 12 млн тонн подсолнечника, 4 млн тонн рапса и 4,2 млн тонн соевых бобов.



Кроме того, ожидается сбор 13,7 млн тонн сахарной свеклы.