Украина ожидает 76,7 млн тонн урожая в этом году - Минагрополитики

В текущем году прогноз урожая украинских аграриев был значительно улучшен и составил 76,7 млн тонн, согласно официальным данным, представленным Министерством аграрной политики и продовольствия в отчете от 10 августа.
Интересно отметить, что на начало весны прогнозировался сбор 63,5 млн тонн урожая, что составляло 13% снижение по сравнению с прошлым годом.
Интересно отметить, что на начало весны прогнозировался сбор 63,5 млн тонн урожая, что составляло 13% снижение по сравнению с прошлым годом.
При этом общая площадь посева яровых и озимых зерновых в текущем году была на 980 тыс. га меньше, чем в предыдущем, и составила 10 895 тыс. га. Но благоприятные погодные условия способствовали высокой урожайности зерновых культур, достигнув почти 51,8 центнера с гектара, что существенно повысило общий объем урожая.
По прогнозам Минагрополитики, ожидается следующий сбор урожая по зерновым: пшеница - 20,9 млн тонн, ячмень - 5,8 млн тонн и кукуруза - 28,1 млн тонн.
Также прогнозируется производство 20,3 млн тонн масличных культур, включая 12 млн тонн подсолнечника, 4 млн тонн рапса и 4,2 млн тонн соевых бобов.
Кроме того, ожидается сбор 13,7 млн тонн сахарной свеклы.
По прогнозам Минагрополитики, ожидается следующий сбор урожая по зерновым: пшеница - 20,9 млн тонн, ячмень - 5,8 млн тонн и кукуруза - 28,1 млн тонн.
Также прогнозируется производство 20,3 млн тонн масличных культур, включая 12 млн тонн подсолнечника, 4 млн тонн рапса и 4,2 млн тонн соевых бобов.
Кроме того, ожидается сбор 13,7 млн тонн сахарной свеклы.
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