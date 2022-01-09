Украина опять возвращается к "оранжевой" зоне

14:55 09 Январь Киев, Украина

Похоже, коронавирус опять атакует украинцев. Как стало известно из сообщений Министерства здравоохранения Украины, с сегодняшнего дня, 9 января, Херсонская область возвращается в "оранжевую" зону карантина. До этого вся Украина находилась в "желтой" зоне.

Причиной этому стал возросший уровень заболеваемости, который равен 65 при критическом показателе 75 на 100 тысяч населения ("красная" зона). Больничные койки для ковидных больных заполнены уже на 78,6%, при норме 50%.

Минздрав в очередной раз призывает украинцев соблюдать меры предосторожности, носить защитные маски и избегать людных мест.

В период множества январских праздников у людей притупляется бдительность, свою роль в этом играет и алкоголь. А в результате – очередные вспышки очагов заболевания, госпитализации, смерти.

Многим, у кого после второй дозы вакцинации прошло не менее 6 месяцев, стоит уже подумать о бустерной вакцинации. В Украине ее можно сделать вакцинами Moderna или Comirnaty от Pfizer. Помните, что записаться на вакцинацию можно онлайн.